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17:50, 27 марта 2025Мир

Макрон заявил о необходимости диалога с Россией после окончания конфликта

Макрон: Страны ЕС должны будут вести переговоры с РФ после завершения конфликта
СюжетСанкции против России:

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Страны Европейского союза должны будут вести диалог с Россией по завершению украинского конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита по поддержке Украины, передает ТАСС.

«В день после его окончания мы сядем за стол переговоров и обсудим с президентом России Владимиром Путиным и его командой переговорщиков [будущее] как Украины, так и европейцев», — заявил французский лидер.

Ранее Макрон заявил, что время для отмены странами ЕС санкций против России еще не пришло. Также в рамках саммита стран Европы и Канады по Украине в Париже с похожим заявлением выступила и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что Брюссель сохранит антироссийское санкционное давление.

Аналогичное мнение высказал и канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, отмена санкций против России на данном этапе конфликта с Украиной станет «ошибкой». При этом глава немецкого правительства отметил, что перспективы достижения мира на Украине пока остаются неопределенными.

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