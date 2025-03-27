Марьяна Ро сняла бюстгальтер перед камерой

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) показала откровенное видео фанатам. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 7,3 миллиона подписчиков.

25-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в розовом нижнем белье. При этом она повернулась к камере спиной и сняла бюстгальтер, а затем надела облегающий белый комбинезон.

В свою очередь, в качестве верхнего слоя одежды знаменитость выбрала утепленный бежево-коричневый комбинезон. Кроме того, она дополнила образ меховыми наушниками.

Ранее в марте Марьяна Ро также опубликовала фото топлес.