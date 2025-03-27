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16:32, 27 марта 2025Забота о себе

Метеозависимым россиянам подсказали спасающее от недомоганий меню

Кардиолог Кервелис: Метеозависимым нужно включить в рацион бананы и орехи
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Чтобы избежать сильной метеозависимости, нужно скорректировать рацион, заявил кардиолог Артем Кервелис. Спасающее от связанных с изменениями погоды недомоганий меню он подсказал в беседе с aif.ru.

По его словам, при сильной метеозависимости важно включить в рацион продукты, богатым калием и магнием — бананы, баклажаны, картофель, капусту, шпинат, фасоль, орехи. Кервелис призвал придерживаться сбалансированного меню.

Ужином, который хорошо подойдет метеозависимому человеку, кардиолог назвал овощное рагу с фасолью и орехами. Для его приготовления нужно взять 100 граммов фасоли, половину баклажана, 100 граммов капусты, 50 граммов моркови, половину луковицы, 15 граммов миндаля или грецких орехов, 1 чайную ложку оливкового масла, один зубчик чеснока, 100 миллилитров томатного сока, и специи (куркума, базилик, черный перец) по вкусу.

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Врач объяснил, что баклажан нужно нарезать кубиками, посолить, оставить на 10 минут, затем промыть. Лук, морковь и капусту нарезать, обжарить на сковороде с маслом и чесноком. Добавить баклажан, фасоль, томатный сок, специи, тушить 15 минут. Подавать блюдо Кервелис советует с измельченными орехами.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Роксана Портнова дала советы по профилактике инфаркта и инсульта. Для уменьшения риска развития этих смертельно опасных недугов особенно важно отказаться от курения и алкоголя, считает она.

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