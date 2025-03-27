Минобороны сообщило об артиллерийском ударе ВСУ по энергообъекту в российском регионе

Минобороны России: Артиллерия ВСУ ударила по энергообъекту в Брянской области

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесла удар по энергообъекту в Брянской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Удар украинских войск по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» был нанесен около 7:00 по московскому времени. В результате артобстрела комплектная трансформаторная подстанция оказалась выведена из строя, пояснили в оборонном ведомстве.

Ранее Кремль опубликовал согласованный Москвой и Вашингтоном перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В Кремле также уточнили, что временный мораторий будет действовать в течение 30 дней начиная с 18 марта 2025 года.