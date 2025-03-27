Минобороны заявило о новой атаке ВСУ на энергообъект в российском регионе

Минобороны России заявило об атаке ВСУ по энергообъекту в Брянской области

26 марта около 17:00 Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотника атаковали объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в Брянской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Как подчеркнули в ведомстве, в результате произошло отключение высоковольтной линии, и жители Климовского района остались без света. Подробности о повреждениях на земле не раскрываются. Утром 27 марта атака повторилась, но уже с применением артиллерии, которая вывела их строя комплектную трансформаторную подстанцию.

В Минобороны добавили, что 26 марта средства противовоздушной обороны также сбили дрон ВСУ, нацеленный на наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что удары по объектам российской энергетики наносятся вопреки заявлениям Киева о прекращении атак.

Ранее Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В список включили нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции, а также вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру.