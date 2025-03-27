Минобороны заявило об уничтожении украинского МиГ-29 в зоне СВО

Минобороны России: Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожен украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Там уточнили, что самолет перехватили российские средства противовоздушной обороны (ПВО). О том, где удалось сбить МиГ-29, в ведомстве информации не привели.

По информации министерства, силы ПВО также перехватили две авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Также были уничтожены 137 беспилотников самолетного типа.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что истребители МиГ-29 не могут противостоять современной российской технике. По его словам, те истребители, которые остались на Украине, не модернизировали с советских времен.