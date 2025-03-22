Полковник раскрыл характеристики сбитого Россией украинского МиГ-29

Полковник Матвийчук: Украинские МиГ-29 не могут противостоять российской технике

Истребители МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут противостоять современной российской технике, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Характеристики сбитого Вооруженными силами России (ВС РФ) украинского самолета специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«МиГ-29 — это советский истребитель. Где-то в конце 80-х годов был принят на вооружение. После развала Советского Союза остался во многих странах советского периода и странах Варшавского договора», — поделился Матвийчук.

По словам военного эксперта, те истребители, которые остались на Украине, не модернизированы с советских времен.

Сегодня они не могут противостоять ни нашим зенитно-ракетным комплексам, ни нашим истребителям Су-30, Су-34. Мы их поражаем, как только они поднимаются в воздух и входят в зону досягаемости Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Ранее Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы России сбили средствами противовоздушной обороны истребитель МиГ-29 ВСУ. Дополнительных подробностей о районе поражения самолета пока не сообщается. Также были сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.