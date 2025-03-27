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15:39, 27 марта 2025Ценности

Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Vogue назвал джинсовые микрошорты трендом весны и лета 2025 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Редакторы журнала Vogue назвали самые модные фасоны шортов на весну и лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В теплых сезонах актуальными вновь будут джинсовые микрошорты, расцвет популярности которых пришелся на 2000-е годы. Например, ранее предпочтение им отдавали британская певица Эми Уайнхаус, супермодель Кейт Мосс и манекенщица Алекса Чанг.

В то же время в списке трендов оказались трусы-шорты — полосатые, в рубчик и с наиболее трендовым узором «горох». Также журналисты внесли в перечень пышные шорты-баллоны длины мини и бермуды в спортивном стиле или фасона карго.

Ранее в марте эксперт по покупкам AliExpress Екатерина Дементьева перечислила главные тренды в одежде на весну 2025 года.

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