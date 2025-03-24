Приталенные вещи назвали одним из главных трендов весны 2025 года

Эксперт AliExpress Дементьева назвала приталенные вещи трендом весны 2025 года

Россиянам перечислили главные тренды весны 2025 года. Комментарий от эксперта по покупкам AliExpress Екатерины Дементьевой попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь собеседница издания призвала читателей обратить внимание на укороченные пальто и тренчи, а также верхнюю одежду с цветочным принтом. «Выбирайте куртки желаемого фасона в светлых, пастельных оттенках с цветочными принтами и сочетайте с летними аксессуарами», — пояснила она.

Кроме того, одной из самых главных тенденций сезона Дементьева назвала приталенный фасон. «Смело выбирайте вещи приталенного фасона: пальто и тренчи, блейзеры, платья. Подчеркнуть талию можно и в топе прямого или объемного кроя — достаточно добавить в образ пояс или ремень на рубашку или блузу», — заявила эксперт.

К тому же модной вещью оказалась юбка длины макси, которая идеально подойдет как для нарядных, так и для повседневных образов. Что касается обуви, актуальными остаются лоферы, кроссовки и кеды, а также балетки и туфли на плоской подошве или модели Mary Jane.

«Не забывайте об акцентных аксессуарах: заколите волосы крабиком в виде гавайского цветка или повесьте его на сумку. Сейчас в тренде суперобъемные резинки для волос — цветы тоже есть», — подытожила специалистка.

Ранее в марте возвращение шуб в моду объяснили.