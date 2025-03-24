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17:09, 24 марта 2025Ценности

Приталенные вещи назвали одним из главных трендов весны 2025 года

Эксперт AliExpress Дементьева назвала приталенные вещи трендом весны 2025 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Daniel Zuchnik / Getty Images

Россиянам перечислили главные тренды весны 2025 года. Комментарий от эксперта по покупкам AliExpress Екатерины Дементьевой попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь собеседница издания призвала читателей обратить внимание на укороченные пальто и тренчи, а также верхнюю одежду с цветочным принтом. «Выбирайте куртки желаемого фасона в светлых, пастельных оттенках с цветочными принтами и сочетайте с летними аксессуарами», — пояснила она.

Кроме того, одной из самых главных тенденций сезона Дементьева назвала приталенный фасон. «Смело выбирайте вещи приталенного фасона: пальто и тренчи, блейзеры, платья. Подчеркнуть талию можно и в топе прямого или объемного кроя — достаточно добавить в образ пояс или ремень на рубашку или блузу», — заявила эксперт.

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К тому же модной вещью оказалась юбка длины макси, которая идеально подойдет как для нарядных, так и для повседневных образов. Что касается обуви, актуальными остаются лоферы, кроссовки и кеды, а также балетки и туфли на плоской подошве или модели Mary Jane.

«Не забывайте об акцентных аксессуарах: заколите волосы крабиком в виде гавайского цветка или повесьте его на сумку. Сейчас в тренде суперобъемные резинки для волос — цветы тоже есть», — подытожила специалистка.

Ранее в марте возвращение шуб в моду объяснили.

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