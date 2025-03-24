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16:38, 24 марта 2025Ценности

Возвращение шуб в моду объяснили

BOF: Шубы вновь вернулись в моду из-за трендового стиля «жены мафиози»
Екатерина Ештокина

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Возвращение шуб в моду объяснили. Соответствующий материал публикует BOF.

По данным издания, одним из главных трендов на показах сезона осень-зима 2025 стали вновь популярные у молодежи шубы.

Актуальность вернувшихся в моду изделий связывают с таким микротрендом, как стиль mob wife («жены мафиози»), которому характерны дорогие качественные вещи, мех и кожа.

Отмечается, что акцент на меховые изделия на показах люксовых брендов связан с высоким спросом покупателей. «Похоже, молодое поколение не любит, когда им диктуют, что носить, а что нет», — подчеркнул генеральный директор международной федерации меха Марк Оутен.

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При этом известные марки нашли альтернативу и предложили изделия из инновационных материалов и шерсти. Модели продемонстрировали на подиумах овчину, обработанную под норку, лису или соболя. Также некоторые бренды, такие как Ganni и Stella McCartne, использовали меха, выращенные из волокон льна, крапивы и конопли.

«Долгое время в модной индустрии мех полностью избегался. Даже использование искусственного материала было рискованным, поскольку визуально он походил на натуральный. Однако не удивлюсь, если в новом сезоне более 50 процентов коллекций будут включать какой-либо вид меха», — заключила аналитик модных трендов и контент-мейкер Мэнди Ли.

В феврале любимый тренд 30-летних вернулся в моду и вызвал споры в сети. Речь шла о товарах с принтом в виде усов.

Вот это да!
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