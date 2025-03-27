Мужчина залез спящей попутчице в брюки во время полета и обвинил ее в клевете

Пассажир приставал к спящей попутчице во время полета, а потом заявил, что его оклеветали. Подробности истории сообщает BBC.

По данным издания, инцидент произошел на ночном рейсе Qatar Airways из Дохи в Лондон в сентябре 2024 года, но обвинение в сексуальных домогательствах 66-летнему Момаде Джуссубу выдвинули только сейчас. Он рассказал в суде, что его попутчица, которой на момент произошедшего было 24 года, солгала, «чтобы заманить его в ловушку».

Пострадавшая, имя которой не раскрывается, сообщила полиции, что, пока она спала в самолете, Джуссуб залез ей в брюки. Однако, по словам мужчины, девушка была в сознании и сама попросила его «удовлетворить ее».

«А потом она жалуется. Почему, я не знаю. Это ловушка», — признался обвиняемый в суде.

На вопрос прокурора о том, почему девушка, которую он ранее никогда не встречал, выдвинула против него ложное обвинение, Джуссуб ответить не смог.

Ранее серийный преследователь домогался молодой попутчицы в самолете и попался после рейса. Теперь мужчине грозит два года лишения свободы.

