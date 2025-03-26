Серийный преследователь домогался молодой девушки в самолете и попался

Серийный преследователь домогался молодой попутчицы в самолете и попался после рейса. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что в понедельник, 24 марта, 55-летнему жителю Далласа Чериану Абрахаму предъявили обвинения в оскорбительном сексуальном контакте — это карается двумя годами лишения свободы. По данным издания, 18 марта во время рейса American Airlines из Чикаго в Сиэтл, США, мужчина потрогал грудь попутчицы через одежду.

22-летняя девушка сначала подумала, что Абрахам сделал это случайно, так как он в тот момент тянулся за багажом. Однако через несколько минут пассажирка снова почувствовала на себе его руку, которая «поднималась к груди». Девушка сделала соседу замечание и обратилась за помощью к бортпроводникам, которые пересадили ее на другое место.

После посадки следователи допросили Абрахама, который начал все отрицать и заявил, что никогда не был замечен в чем-то подобном. Однако сотрудники ФБР выяснили, что это уже третий случай домогательств к попутчицам в самолетах в его биографии.

Еще одна женщина призналась, что Абрахам положил руку между ее ног на рейсе American Airlines в апреле 2024 года. А третья жертва пожаловалась, что мужчина во время полета три раза коснулся рукой ее ноги и бедра в октябре 2023 года.

Ранее пассажир самолета American Airlines домогался попутчицы на глазах у ее малолетней дочери и нарвался на ФБР. Сначала мужчина завязал с женщиной разговор, а затем стал трогать ее бедро, ягодицы и поясницу.