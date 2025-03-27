МВД закрыло въезд в Россию пяти тысячам иностранцев в феврале и январе

Волк: МВД за два месяца запретило въезд в Россию пяти тысячам иностранцев

МВД выявило в три раза больше фактов сообщения иностранцами ложных сведений о себе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее данным, это стало причиной для направления представлений о запрете въезда этих граждан в Россию. Еще одной причиной направления представлений о неразрешении въезда в страну стало уклонение от уплаты налогов и административных штрафов. В январе и феврале из-за этого закрыли въезд пяти тысячам иностранцев.

Ранее замглавы МВД России, полковник полиции Александр Горовой рассказал, что в России сейчас находятся 670 тысяч нелегальных мигрантов.

