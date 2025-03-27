Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:50, 27 марта 2025Силовые структуры

МВД закрыло въезд в Россию пяти тысячам иностранцев в феврале и январе

Волк: МВД за два месяца запретило въезд в Россию пяти тысячам иностранцев
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

МВД выявило в три раза больше фактов сообщения иностранцами ложных сведений о себе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее данным, это стало причиной для направления представлений о запрете въезда этих граждан в Россию. Еще одной причиной направления представлений о неразрешении въезда в страну стало уклонение от уплаты налогов и административных штрафов. В январе и феврале из-за этого закрыли въезд пяти тысячам иностранцев.

Ранее замглавы МВД России, полковник полиции Александр Горовой рассказал, что в России сейчас находятся 670 тысяч нелегальных мигрантов.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о планах Трампа по присоединению Гренландии

    Лидеры ЕС определились насчет санкций против России

    Власти США перестали платить ВТО

    Зеленский раскрыл представителей Европы на переговорах по Украине

    В Раде сравнили сделку по недрам с США с брачным контрактом

    Путин высказался об активности НАТО в Арктике

    Узнавшая о неизлечимой болезни телеведущая обратилась к поклонникам с одной просьбой

    Путин призвал усилить ледокольный флот России

    Женщина получила записку от незнакомки и спасла ее от похитителя

    МВД закрыло въезд в Россию пяти тысячам иностранцев в феврале и январе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше