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22:58, 26 марта 2025Бывший СССР

На Украине сотрудники ТЦК избили защищавшую родственника от мобилизации женщину

В Одессе сотрудники ТЦК избили женщину, пытавшуюся помешать мобилизации мужчины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Одессе избили женщину, которая пыталась помешать мобилизации своего родственника. Об этом сообщает в Telegram-канале «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

По данным очевидца, мобилизованный уже находился в автобусе, когда к нему подошла женщина, чтобы передать сумку. Когда он потянулся к ней, женщина схватила его и вытащила из автобуса, после чего начала защищать, накрыв собой.

«Был удар ногой [сотрудника ТЦК] в грудь женщины (...). Полиция стояла в стороне. Кричали: "Полиция", а они стояли просто, снимали это все на видео», — рассказывает очевидец.

После этого пострадавшей стало плохо, ей вызвали скорую. Информация о ее состоянии не приводится.

Ранее сообщалось, что в Киеве мобилизовали отца-одиночку, хотя он предоставлял все необходимые для отсрочки документы.

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