На Украине высказались о поставках оружия США на фоне переговоров о мире

Депутат Рады Дубинский о поставках оружия США: Трамп выполняет договоренности

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский объяснил, почему США продолжают поставлять оружие Украине на фоне переговоров об урегулировании конфликта. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

«Это просто объяснить: сделки по поставкам оружия — это, с точки зрения ВПК США, коммерция. Эти сделки заключены, оплачены и должны быть выполнены в интересах бизнеса США», — указал политик.

Он отметил, что американский президент Дональд Трамп является бизнесменом и выполняет договоренности, однако новые сделки заключать не станет. «Это и есть мир», — подытожил Дубинский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США возобновили поставки военной помощи Киеву и разблокировали обмен разведданными.