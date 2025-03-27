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23:59, 26 марта 2025Бывший СССР

На Украине рассказали об обмене разведданными с США

Зеленский заявил, что Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yoan Valat / Reuters

США возобновили поставки военной помощи Украине. Кроме того, стороны вновь начали обмениваться разведданными. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном, трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«Все вещи разблокированы, мы сделали важные шаги. Президент [США Дональд] Трамп разблокировал», — сказал Зеленский, отметив, что и военная помощь, и разведданные нужны Киеву.

Макрон и Зеленский встретились в Париже вечером 26 марта. В ходе встречи Макрон анонсировал дополнительную помощь Киеву в размере двух миллиардов евро, а также поддержал инициативы Трампа по окончанию конфликта на Украине.

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