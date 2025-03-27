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16:04, 27 марта 2025Мир

На Западе назвали абсурдным вступление Украины в ЕС

Гуйяш: Вступление Украины в ЕС абсурдно из-за неясности ее границ
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) абсурдно, в том числе из-за неясности ее границ и невыполнения условий для членства в сообществе. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в эфире телеканала M1.

«Можно задать бесчисленные вопросы об Украине, на которые нельзя ответить и с которыми она ничего не может поделать. На данный момент мы не знаем, что за территориальная единица хочет присоединиться», — отметил политик.

При этом Гуйяш подчеркнул, что вхождение Украины в Евросоюз также невыгодно из-за экономических последствий такого решения. В частности, он указал на дешевизну украинских товаров, от которой могут пострадать в том числе и венгерские производители.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто пробежался утром по Москве во время своего визита в российскую столицу. На встрече с представителями России он обсудил вопросы экономического и энергетического сотрудничества.

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