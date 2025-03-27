На Западе объяснили попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область

Полковник Райснер: ВСУ хотят прорваться через границу РФ ради отчета об успехах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят прорваться через границу России в Белгородскую область ради отчета об успехах после ряда провалов. Об этом заявил военный эксперт, бывший полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер в беседе с изданием Focus.

«Украина должна снова попытаться набрать очки после необычно быстрого вывода войск из Курской области и позорного обращения со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа», — отметил эксперт.

По словам Райснера, Киеву «срочно нужны отчеты об успехах». Он добавил, что небольшая часть украинских войск все еще находится в Курской области, подвергаясь давлению и преследованию со стороны Вооруженных сил России.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в регионе на фоне попыток ВСУ прорваться через границу является сложной.