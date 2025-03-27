Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:25, 27 марта 2025Мир

На Западе рассказали о планах украинских беженцев остаться в Европе навсегда

The Economist: Украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда, прогнозирует британский журнал The Economist.

Издание обратило внимание, что лишь 43 процента беженцев по всему миру планируют вернуться на родину, в то время как двумя годами ранее их было 74 процента.

Кроме того, как утверждается в статье, прекращение военного положения может привести к тому, что еще больше украинцев, особенно мужчин военного возраста, которым в настоящее время запрещен выезд, покинут государство. Так как это станет катастрофой для рынка труда Украины, Киев будет медлить с ослаблением ограничений.

Помимо этого, украинские беженцы в Европе «пускают корни». В Польше доля беженцев, работающих или активно ищущих работу, превысила 67 процентов, отмечается в материале. При этом правительство страны планирует разрешить украинцам обменять временную защиту на вид на жительство сроком на три года.

Ранее сообщалось, что власти Германии могут лишить украинских беженцев социальных пособий. Издание Focus подчеркивает, что такой шаг подтолкнет украинцев к поиску работы, а также к возвращению на родину.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это не экстравагантные разговоры». Путин объяснил, почему Трамп хочет присоединить Гренландию. Как США стремятся к этому 150 лет?

    Путин обозначил позицию России по разрешению конфликта на Украине

    Путин высказался об одном желании Трампа по Украине

    Путин обвинил Европу в попытках «водить Россию за нос»

    Владимир Путин назвал Россию мощной морской державой

    В МИД Украины раскрыли важную деталь морского перемирия

    На Украине объяснили невозможность выйти из переговоров

    Над российским регионом сбили еще несколько беспилотников

    В Европе потребовали от Макрона мира

    Две страны Европы отказались отправлять войска на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше