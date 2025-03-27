На Западе рассказали о планах украинских беженцев остаться в Европе навсегда

The Economist: Украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда

Украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда, прогнозирует британский журнал The Economist.

Издание обратило внимание, что лишь 43 процента беженцев по всему миру планируют вернуться на родину, в то время как двумя годами ранее их было 74 процента.

Кроме того, как утверждается в статье, прекращение военного положения может привести к тому, что еще больше украинцев, особенно мужчин военного возраста, которым в настоящее время запрещен выезд, покинут государство. Так как это станет катастрофой для рынка труда Украины, Киев будет медлить с ослаблением ограничений.

Помимо этого, украинские беженцы в Европе «пускают корни». В Польше доля беженцев, работающих или активно ищущих работу, превысила 67 процентов, отмечается в материале. При этом правительство страны планирует разрешить украинцам обменять временную защиту на вид на жительство сроком на три года.

Ранее сообщалось, что власти Германии могут лишить украинских беженцев социальных пособий. Издание Focus подчеркивает, что такой шаг подтолкнет украинцев к поиску работы, а также к возвращению на родину.