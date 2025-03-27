Аналитик Кошкович: Зеленский упустил выгодное для Украины завершение конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку и упустил выгодное для Киева завершение конфликта с Россией. Об этом в соцсети Х заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

По словам эксперта, украинский лидер мог «остановить эту войну» еще весной 2022 года, но теперь Киев находится в гораздо менее выгодных условиях, чем тогда. «История сурово осудит его», — написал Кошкович.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил президента Украины Владимира Зеленского в уничтожении украинского народа. Он отметил, что Зеленский ведет войну по «очень коррумпированным причинам». По мнению профессора, следующим шагом президента Украины станет аналог «приказа Нерона».

.