На Западе обвинили Зеленского в уничтожении украинцев

Профессор Малинен: Зеленский виноват в уничтожении украинского народа

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил президента Украины Владимира Зеленского в уничтожении украинского народа. Об этом он заявил в социальной сети X.

«Это уже не война. Это уничтожение украинского населения», — написал он.

Малинен отметил, что Зеленский ведет войну по «очень коррумпированным причинам». По мнению профессора, следующим шагом президента Украины станет аналог «приказа Нерона».

Ранее Малинен назвал власти Великобритании идиотами, поскольку у них нет реальных козырей против России. По его словам, Россия может потопить Соединенное Королевство одним ударом баллистической ракеты «Сармат».