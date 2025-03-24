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20:08, 24 марта 2025Мир

На Западе обвинили Зеленского в уничтожении украинцев

Профессор Малинен: Зеленский виноват в уничтожении украинского народа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: NTB / Ole Berg-Rusten / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил президента Украины Владимира Зеленского в уничтожении украинского народа. Об этом он заявил в социальной сети X.

«Это уже не война. Это уничтожение украинского населения», — написал он.

Малинен отметил, что Зеленский ведет войну по «очень коррумпированным причинам». По мнению профессора, следующим шагом президента Украины станет аналог «приказа Нерона».

Ранее Малинен назвал власти Великобритании идиотами, поскольку у них нет реальных козырей против России. По его словам, Россия может потопить Соединенное Королевство одним ударом баллистической ракеты «Сармат».

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