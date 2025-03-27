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23:43, 27 марта 2025Россия

Над российским регионом сбили еще несколько беспилотников

Губернатор Гусев: В Воронежской области уничтожили более шести беспилотников
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в одном из южных районов Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Гусев.

Он уточнил, что атака БПЛА на Воронежскую область продолжается. «Всего на настоящий момент в Воронежской области обнаружено и уничтожено более шести беспилотных летательных аппаратов», — добавил Гусев.

Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области. Украинские дроны были сбиты в пригороде Воронежа.

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