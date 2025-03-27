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13:05, 27 марта 2025Силовые структуры

Наемника из Великобритании осудили в России за боевые действия на стороне Украины

В ДНР заочно осудили на 14 лет гражданина Великобритании за наемничество
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: breakermaximus / Shutterstock / Fotodom  

В Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 28-летнего наемника из Великобритании Фрайзера Оуэна Гуда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Он признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным следствия, с марта 2022 года по январь 2025 года Гуд прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в ряды «Интернационального легиона». Он прошел военную подготовку, и его обеспечили личным оружием, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием.

Позже он перешел в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, где принимал участие в боевых действиях против военнослужащих ДНР и Вооруженных сил России. За это он получил вознаграждение в размере более 2,8 миллиона рублей.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 28-летнего наемника из Франции Артура Тремуле за участие в боевых действиях против России.

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