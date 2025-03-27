Российский суд заочно осудил на 14 лет французского наемника

В ДНР французского наемника Тремуле заочно осудили на 14 лет

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 28-летнего наемника из Франции Артура Тремуле за участие в боевых действиях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

Иностранец признан виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По версии следствия, с мая по август 2022 года он через Польшу прибыл на Украину и вступил в ряды батальона специального назначения Интернационального легиона Территориальной обороны Украины. В качестве наемника он участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил России, за что получил денежное вознаграждение.

Сообщается, что сослуживцами Тремуле были наемники из США, Великобритании, Канады, Италии, Германии, Швеции и Прибалтики. Сам он объявлен в международный розыск.

Ранее суд заочно приговорил гражданина Грузии Кукури Барамидзе к семи годам колонии за участие в боевых действиях против России.

