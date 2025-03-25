В России наемника из Грузии заочно осудили за боевые действия на стороне Украины

Суд заочно приговорили к 7 годам гражданина Грузии Барамидзе за наемничество

Суд заочно приговорил гражданина Грузии Кукури Барамидзе к семи годам колонии за участие в боевых действиях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Гражданин Грузии заочно признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, с 2022 года Барамидзе принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) и Вооруженных сил России. Он объявлен в международный розыск.

В ходе предварительного следствия были допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведена экспертиза, собранная доказательная база полностью подтвердила вину фигуранта.

Ранее сообщалось, что в ДНР вербовщику Грузинского национального легиона дали срок за отправку наемников на СВО.