Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:48, 25 марта 2025Силовые структуры

В ДНР вербовщику Грузинского национального легиона дали срок за отправку наемников на СВО

В ДНР вербовщика Грузинского национального легиона заочно приговорили к 24 годам
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес заочный приговор 34-летнему гражданину Грузии Левану Пипии по делу о вербовке наемников и участии в вооруженном конфликте. Приговор — 24 года колонии. Об этом во вторник, 25 марта, «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Как установил суд, с января 2016-го по ноябрь 2024 года влившийся в ряды Грузинского национального легиона (признан на территории России террористическим и запрещен) Пипия искал потенциальных наемников и занимался их вербовкой. Осужденный регулярно размещал объявления в интернете и на сайте о наборе новых наемников и оплате их услуг.

Из его сообщений следовало, что у Грузинского легиона множество тренировочных баз и лагерей по всей территории Украины, на которых он лично обучает наемников. В июне 2018 года Леван Пипия был назначен на должность заместителя командира легиона и принимал участие в боевых действиях в городах Авдеевке и Бахмуте, а также в городах Орехове и Гуляйполе Запорожской области.

Воюя против силовых структур ДНР и Вооруженных сил России, Леван Пипия заработал вознаграждение в размере более 6,9 миллиона рублей.

Ранее в ДНР заочно приговорили 58-летнего гражданина Грузии Михаила Камхадзе к 23 годам колонии за участие в боевых действиях против России.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос об итогах переговоров России и США в Эр-Рияде

    Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото топлес

    46-летняя женщина несколько дней игнорировала инфаркт и осталась жива

    Одноклубник рассказал о необычной традиции Овечкина после матчей

    Раскрыты новые подробности боев в Курской области

    Москвичам пообещали аномальные выходные

    Нефтяной гигант задумался о закрытии заводов в Европе

    Шести бойцам украинской теробороны дали срок за терроризм в Курской области

    В мэрии Махачкалы прокомментировали ситуацию со взрывом в доме

    Песков объяснил уровнем развития картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше