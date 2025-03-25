В ДНР вербовщику Грузинского национального легиона дали срок за отправку наемников на СВО

В ДНР вербовщика Грузинского национального легиона заочно приговорили к 24 годам

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес заочный приговор 34-летнему гражданину Грузии Левану Пипии по делу о вербовке наемников и участии в вооруженном конфликте. Приговор — 24 года колонии. Об этом во вторник, 25 марта, «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Как установил суд, с января 2016-го по ноябрь 2024 года влившийся в ряды Грузинского национального легиона (признан на территории России террористическим и запрещен) Пипия искал потенциальных наемников и занимался их вербовкой. Осужденный регулярно размещал объявления в интернете и на сайте о наборе новых наемников и оплате их услуг.

Из его сообщений следовало, что у Грузинского легиона множество тренировочных баз и лагерей по всей территории Украины, на которых он лично обучает наемников. В июне 2018 года Леван Пипия был назначен на должность заместителя командира легиона и принимал участие в боевых действиях в городах Авдеевке и Бахмуте, а также в городах Орехове и Гуляйполе Запорожской области.

Воюя против силовых структур ДНР и Вооруженных сил России, Леван Пипия заработал вознаграждение в размере более 6,9 миллиона рублей.

Ранее в ДНР заочно приговорили 58-летнего гражданина Грузии Михаила Камхадзе к 23 годам колонии за участие в боевых действиях против России.