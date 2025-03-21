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11:54, 21 марта 2025Силовые структуры

Наемника из Грузии заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Суд заочно приговорил к 23 годам лишения свободы наемника ВСУ Камхадзе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 58-летнего гражданина Грузии Михаила Камхадзе к 23 годам колонии за участие в боевых действиях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Гражданин Грузии заочно признан виновным по статье 359 («Обучение и участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, в период с января 2017 года по ноябрь 2024 года Камхадзе был на территории Украины. Он прошел военную подготовку, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После в составе «Грузинского национального легиона» (признан на территории России террористическим и запрещен), «Сухумского отряда» и националистического батальона «Карпатская Сечь» 93-й бригады ВСУ обстреливал российских военнослужащих и представителей силовых структур ДНР.

Камхадзе — кадровый военный, который служил в Вооруженных силах СССР и Силах обороны Грузии. Также принимал участие в конфликтах в Афганистане и грузино-южноосетинском конфликте. У него есть сертификаты о прохождении военных курсов по стандартам НАТО. Он проводил обучение наемников боевому использованию артиллерийского оружия.

За это Камхадзе получил вознаграждение в размере 6,6 миллиона рублей.

Суд заочно приговорил его к 23 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России воюющему на стороне ВСУ наемнику из Грузии вынесли заочной приговор.

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