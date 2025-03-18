В России воюющему на стороне ВСУ наемнику из Грузии вынесли заочной приговор

Суд заочно приговорил к 25 годам воюющего на стороне ВСУ наемника Бибичадзе

В отношении воюющего на стороне ВСУ на территории России наемника из Грузии возбудили дело

Начало событий в новости В отношении воюющего на стороне ВСУ на территории России наемника из Грузии возбудили дело

2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении наемника из Грузии Алекси Бибичадзе (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который воюет на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

По версии следствия, не позднее июня 2024 года Бибичадзе прибыл на территорию Украины и вступил в состав «Кавказского легиона» (внесен в список террористических и экстремистских организаций Росфинмониторинга). После прохождения подготовки он в составе наемнического подразделения незаконно пересек границу России и вторгся в Курскую область — там он обстреливал российских военных, нападал на населенные пункты и запугивал местных жителей, получая за это от властей Украины не менее 1000 долларов ежемесячно.

Суд заочно признал его виновным по статьям о наемничестве и теракте, приговорив к 25 годам лишения свободы. Первые шесть лет из своего срока Бибичадзе проведет в тюрьме. Сейчас наемник объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 40-летнего гражданина Великобритании Кристофера Гаррета к 14,5 года колонии за участие в боевых действиях против России.