Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:11, 18 марта 2025Силовые структуры

В России воюющему на стороне ВСУ наемнику из Грузии вынесли заочной приговор

Суд заочно приговорил к 25 годам воюющего на стороне ВСУ наемника Бибичадзе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В отношении воюющего на стороне ВСУ на территории России наемника из Грузии возбудили дело

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор в отношении наемника из Грузии Алекси Бибичадзе (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который воюет на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

По версии следствия, не позднее июня 2024 года Бибичадзе прибыл на территорию Украины и вступил в состав «Кавказского легиона» (внесен в список террористических и экстремистских организаций Росфинмониторинга). После прохождения подготовки он в составе наемнического подразделения незаконно пересек границу России и вторгся в Курскую область — там он обстреливал российских военных, нападал на населенные пункты и запугивал местных жителей, получая за это от властей Украины не менее 1000 долларов ежемесячно.

Суд заочно признал его виновным по статьям о наемничестве и теракте, приговорив к 25 годам лишения свободы. Первые шесть лет из своего срока Бибичадзе проведет в тюрьме. Сейчас наемник объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 40-летнего гражданина Великобритании Кристофера Гаррета к 14,5 года колонии за участие в боевых действиях против России.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто главное условие Путина для прекращения огня на Украине

    В России призвали осторожно подходить к возвращению западных компаний

    В США назвали капитуляцию Украины целью Трампа

    В Киеве объяснили цель отправки ВСУ за рубеж

    В Кремле пообещали проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа

    Симоньян назвала Такера Карлсона самым бесстрашным человеком

    В США узнали о еще одной теме телефонного разговора Путина и Трампа

    Госдума сократила число регионов с особым порядком сдачи ГИА-9

    Депутаты Европарламента испугались собственной столовой

    Обзоры смартфона Google появились до анонса устройства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше