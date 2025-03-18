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12:44, 18 марта 2025Силовые структуры

Воевавшего за ВСУ наемника из Великобритании заочно осудили в Донецке

В ДНР воевавшему за ВСУ наемнику из Великобритании дали 14,6 лет заочно
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 40-летнего гражданина Великобритании Кристофера Гаррета к 14 с половиной годам колонии за участие в боевых действиях против России. Об этом во вторник, 18 марта, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Суд установил, что британский наемник с января 2015 года по декабрь 2017 года добровольно находился в составе украинского военизированного националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и активно участвовал в военных действиях на стороне украинских силовых структур. 

В 2017 году Гаррет вернулся на родину, а затем, в феврале 2022 года, он повторно приехал на Украину, где вступил в состав Интернационального легиона и принимал участие в боях по ноябрь 2024 года в различных точках боевого соприкосновения. За это ему выплатили порядка 3,5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что несколько иностранных специалистов находятся в окружении в Курской области.

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