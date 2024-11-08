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13:45, 8 ноября 2024Силовые структуры

В отношении воюющего на стороне ВСУ на территории России наемника из Грузии возбудили дело

В отношении воюющего на стороне ВСУ наемника Бибичадзе возбудили дело
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении наемника из Грузии Алекси Бибичадзе, который незаконно пересек государственную границу России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

Бибичадзе заочно подозревается по статьям об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенном организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти, об умышленном повреждении чужого имущества, о террористическом акте, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, совершенных организованной группой, о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, о применении насилия в отношении представителя власти, о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации и о наемничестве.

По данным следствия, фигурант длительное время занимается обучением наемников и лично принимает участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника на территории России. В конце августа 2024 года в составе ВСУ он незаконно пересек государственную границу России и вторгся на территорию Курской области. После пересечения государственной границы они совершали преступления, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении наемника из Грузии Левана Беруашвили, который незаконно пересек государственную границу России и вошел в Курскую область.

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