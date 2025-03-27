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18:41, 27 марта 2025Ценности

Назван самый сексуальный тренд в одежде на весну

Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Редакторы журнала Vogue назвали самый сексуальный тренд в одежде на весну 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о бандажных платьях, которые в 1990-х годах стали визитной карточкой французского бренда Herve Leger и оказались объектом внимания многих знаменитостей. Например, в подобном белом платье марки на церемонию вручения премии «Оскар» в 1993 году пришла американская супермодель Синди Кроуфорд. В свою очередь, «золотой век» указанных нарядов пришелся на 2006-2012-е годы, когда звезды и модели выбирали данные облегающие предметы гардероба для большинства публичных мероприятий, отметили журналисты.

В настоящее время бандажные платья вновь оказались в числе самых популярных вещей. При этом дети предпочитавших указанные изделия знаменитостей начали копировать наряды родителей из прошлого. Так, дочь Кроуфорд манекенщица Кайя Гербер надела копию упомянутого платья матери на премьеру фильма «Раковина».

Ранее в марте российская стилистка Мария Абабкова перечислила модные цвета одежды на весну 2025 года.

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