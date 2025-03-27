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18:58, 27 марта 2025Экономика

Названа цена самого дешевого жилья в популярной у россиян стране

ГЖА.рф: Самое дешевое жилье в Стамбуле стоит 5,5 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Стоимость самого дешевого вторичного жилья в популярных у россиян городах Турции составляет до шести миллиона рублей. Цены на наиболее доступную недвижимость в стране назвали эксперты компании ГЖА.рф, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, самая дешевая квартира на рынке Стамбула обойдется в 5,5 миллиона рублей. В рамках такого бюджета можно приобрести двухкомнатное жилье площадью 55 квадратных метров. Объект располагается на первом этаже пятиэтажного здания в районе Фатих.

Наиболее доступное жилье в городе Мерсин стоит 5,9 миллиона рублей. Речь идет о квартире в 55 квадратов с чистовой отделкой и меблировкой. В Анталье самый дешевый лот обойдется в шесть миллионов рублей. Это квартира площадью 90 квадратов в доме 2015 года постройки. В Алании минимальный бюджет сделки составляет 5,9 миллиона. Такая сумма позволит приобрести объект в 60 квадратов на цокольном этаже.

Ранее сообщалось, что россияне вновь возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции.

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