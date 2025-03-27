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18:12, 27 марта 2025Силовые структуры

Названо число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

Глава СК РФ Бастрыкин: На стороне Украины воюют 3300 наемников из 70 стран
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Michal Dyjuk / AP

На стороне Украины воюют свыше 3300 наемников из более чем 70 стран. Такие данные назвал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Следователи вынесли постановления о привлечении в качестве обвиняемых 871 наемника за участие в вооруженном конфликте против России.

27 марта сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 28-летнего наемника из Великобритании Фрайзера Оуэна Гуда.

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