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13:47, 27 марта 2025Ценности

Одна деталь в образе Педро Паскаля на премьере сезона The Last of Us вызвала споры в сети

Мария Винар

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Чилийско-американский актер Педро Паскаль посетил премьеру второго сезона сериала The Last of Us («Одни из нас») и вызвал споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

49-летний актер выбрал для выхода в свет образ от люксового бренда Saint Laurent. Так, Паскаль предстал перед камерами в синей водолазке, зеленом клетчатом пиджаке, кожаных брюках и солнцезащитных очках. Кроме того, на нем были сапоги с голенищем выше колена.

Читатели портала обратили внимание на последнюю деталь в наряде знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Мандалорцу пришлось одеваться в темной комнате?», «Странно, но ему почти сходит с рук этот образ», «Было бы лучше, если бы он просто надел кожаные штаны», «Чувак, скажи, что это было на спор», «Кот в сапогах», «Штаны — может быть, но сапоги — точно нет», «Мне кажется, ему очень идет», — писали они.

Ранее сообщалось, что актрису Дженнифер Энистон заметили на свидании с Педро Паскалем.

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