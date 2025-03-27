Российский олимпийский чемпион едва не потерял жилье из-за мошенников

В Омске 74-летний олимпийский чемпион едва не отдал квартиру аферистам

В Омске олимпийский чемпион и вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов едва не потерял жилье, поддавшись уловкам аферистов. Подробности мошеннического сценария раскрывает Telegram-канал Sport Baza.

С 74-летним спортсменом махинаторы связались по телефону. В сообщении говорилось о том, что к личному кабинету Барнашова на портале «Госуслуги» получили доступ неизвестные. В конце сообщения был указан мобильный номер для связи с «Роскомнадзором». Опасаясь утечки личных данных, пострадавший набрал данный номер. Следом его переключили на подставных сотрудников «Росфинмониторинга». На деле же за маской ведомственных служащих скрывались преступники. По их словам, взломав аккаунт, злоумышленники успели оформить доверенности на имя россиянина. Все звонки осуществлялись по видеосвязи, чтобы звучать убедительно, аферисты демонстрировали «корочки».

Для защиты накоплений они посоветовали перевести средства на «безопасный счет». На следующий день спортсмен обратился в три отделения банка для перевода трех миллионов рублей. Реквизиты одного из счетов были внесены в договор купли-продажи квартиры, который махинаторы прислали Барнашову — по-видимому, сделка стала бы следующим звеном мошеннической схемы. Обман вскрылся, когда пострадавший, следуя новым инструкциям аферистов, обратился в банк для оформления кредита.

Потерей жилплощади закончился разговор с аферистами для жительницы Раменского. В беседе с ней мошенники представились сотрудниками Ростелекома и банковского надзора и убедили продать квартиру. Ущерб составил более 5,6 миллиона рублей.