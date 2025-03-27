Оскорблявшему участников СВО и сотрудников ФСБ блогеру добавили наказание в виде штрафа

Суд назначил блогеру Ваняну 150 тыс. рублей штрафа за оскорбление участников СВО

Оскорблявшему участников специальной военной операции (СВО) и сотрудников ФСБ блогеру Владимиру Ваняну добавили наказание в виде штрафа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Прикубанский районный суд Краснодара признал его виновным в мелком хулиганстве и правонарушении, связанном с дискредитацией Вооруженных сил России, за что назначил штраф в размере 150 тысяч рублей.

На суде Ванян признал вину и принес свои извинения.

26 марта суд назначил ему административный арест на 13 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и публичную дискредитацию Российской армии. 24 марта блогер во время прямого эфира нецензурно высказывался в адрес участников СВО и сотрудников ФСБ. Когда к Ваняну пришли сотрудники полиции, он отказался предъявлять документ, удостоверяющий личность, начал кричать и попытался скрыться, игнорируя требования силовиков.

Владимир Ванян является чемпионом мира по жиму лежа. Он активно ведет свои социальные сети и общается с подписчиками.