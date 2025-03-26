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13:54, 26 марта 2025Силовые структуры

Оскорблявшего участников СВО и сотрудников спецслужб российского блогера арестовали

В Краснодарском крае суд арестовал блогера Ваняна за оскорбления бойцов СВО
Варвара Митина (редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

В Краснодарском крае суд арестовал блогера Владимира Ваняна за оскорбления бойцов специальной военной операции (СВО) и сотрудников спецслужб. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Ваняну назначили административный арест на 13 суток. Его признали виновным по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции»). В отношении мужчины также составили протоколы по статьям 20.1 («Мелкое хулиганство») и 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России») КоАП РФ .

24 марта фигурант во время прямого эфира нецензурно высказывался в адрес участников СВО и сотрудников ФСБ. Когда к Ваняну пришли сотрудники полиции, он отказался предъявлять документ, удостоверяющий личность, начал кричать и попытался скрыться, игнорируя требования силовиков.

Владимир Ванян является чемпионом мира по жиму лежа. Он активно ведет свои социальные сети и общается с подписчиками.

Ранее рэпер Аким Апачев расписал здания в Судже матерными словами и агрессивными призывами в адрес украинцев и Европы, а также записал провокационное видео из недавно освобожденного из-под контроля Вооруженных сил Украины российского города.

После этого блогер пригрозил жителям города расправой за негативные комментарии под своим роликом.

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