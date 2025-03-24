«Хайп на трагедии недопустим». Известный рэпер расписал здания в Судже провокационными граффити, а потом угрожал местным жителям

Хинштейн заявил, что нарисовавший граффити в Судже рэпер Апачев будет оштрафован

Рэпер Аким Апачев расписал здания в Судже матерными словами и агрессивными призывами в адрес украинцев и Европы, а также записал провокационное видео из недавно освобожденного из-под контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ) российского города.

После этого блогер пригрозил жителям города расправой за негативные комментарии под своим роликом. Жители Суджи не оценили идеи рэпера и раскритиковали его за порчу собственности. В ответ на это рэпер начал оскорблять суджанцев, звонить некоторым комментаторам и угрожать им.

Его поступок возмутил не только местных жителей, но и врио главы Курской области Александра Хинштейна и боксера Александра Поветкина. Последний назвал произошедшее хамством и вызвал блогера на поединок, чтобы объяснить, «как нужно относиться к месту, где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей».

Хинштейн обвинил рэпера Апачева в «пиаре на крови»

Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован за провокативное видео и граффити в Судже. По его словам, блогер совершил, как минимум, три административных правонарушения. Материалы будут переданы компетентным органам, пообещал он, добавив, что хайп на трагедии недопустим.

Когда от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные, а теперь еще и исписанные матом стены, начала поступать справедливая возмущенная реакция, идет хамский ответ: «Кому не нравится, приезжайте и закрашивайте» Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Хинштейн указал, что блогер нарушил запрет на въезд в приграничную зону, использовал ненормативную лексику, а также совершил порчу имущества и вандализм. Он намерен направить соответствующие заявления о правонарушениях Апачева в органы внутренних дел и прокуратуру.

Подобное поведение врио губернатора назвал наглой провокацией, отметив, что «если кто-то чувствует себя героем, то героизм лучше проявить, надев военную форму», и присоединиться к освободителям Курской области.

Блогер объяснил значение своих граффити

Апачев отметил, что его никто не остановил на въезде в город, там не было блокпостов, зато пояилось большое количество украинских дронов.

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Он прокомментировал резонанс, который вызвали его рисунки, отметив, что у Суджи есть большое количество проблем, и граффити — далеко не самая первая и важная.

После критики Апачев извинился перед жителями Суджи

После волны критики рэпер извинился, и объяснил, что сделал это, чтобы поддержать российских бойцов.

Дорогие жители Курской области и Суджи! Никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити Аким Апачев рэпер

Кроме того, музыкант опроверг информацию о том, что угрожал местным жителям, которые остались недовольны его рисунками. В конце обращения он передал привет военнослужащим России, добавив, что враг будет разбит.

