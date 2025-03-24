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22:02, 23 марта 2025Россия

Рэпер Апачев извинился за граффити в Судже

Рэпер Апачев заявил, что нарисовал граффити в Судже для поддержки бойцов России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Рэпер Аким Апачев, который нарисовал в Судже скандальные граффити, извинился, и объяснил, что сделал это, чтобы поддержать российских бойцов. Видеозапись с обращением он опубликовал в Telegram-канале.

«Дорогие жители Курской области и Суджи! Никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити», — пояснил Апачев, добавив, что хотел также обозначить российское присутствие.

Кроме того, музыкант опроверг информацию о том, что угрожал местным жителям, которые остались недовольны его рисунками. В конце обращения он передал привет военнослужащим России, добавив, что враг будет разбит.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован за провокативное видео и граффити в Судже. Позднее рэпер рассказал, что нарисовал граффити патриотического содержания.

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