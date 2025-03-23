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18:58, 23 марта 2025Россия

Хинштейн обвинил рэпера Апачева в «пиаре на крови» из-за матерных граффити в Судже

Хинштейн пообещал наказать блогера Апачева за хайп на трагедии и надписи с матом
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал WarGonzo

Рэпер Аким Апачев будет оштрафован за провокативное видео и граффити с матом в Судже. Об этом заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, блогер совершил, как минимум, три административных правонарушения. Материалы будут переданы компетентным органам, пообещал он, добавив, что хайп на трагедии недопустим.

Хинштейн указал, что блогер нарушил запрет на въезд в приграничную зону, использовал ненормативную лексику, а также совершил порчу имущества и вандализм. Он намерен направить соответствующие заявления о правонарушениях Апачева в органы внутренних дел и прокуратуру.

Глава Курской области возмутился реакцией блогера на справедливые замечания местных жителей, «которые не могут без слез смотреть на разрушенные, а теперь еще и исписанные матом стены». Он назвал хамским ответ Апачева: «Кому не нравится, приезжайте и закрашивайте». Подобное поведение Хинштейн назвал наглой провокацией, отметив, что «если кто-то чувствует себя героем, то героизм лучше проявить, надев военную форму», и присоединиться к освободителям Курской области.

Движение Вооруженных сил Украины по дороге к автомобильному пункту пропуска «Суджа» полностью прекращено, рассказал ранее оператор беспилотных летательных аппаратов отряда «Т» добровольческого корпуса из группировки «Север» с позывным Кай.

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