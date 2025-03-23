Российские силы взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу

Оператор БПЛА Кай: Движение ВСУ по дороге на Суджу полностью прекращено

Движение Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дороге к автомобильному пункту пропуска «Суджа» полностью прекращено. Об этом РИА Новости рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отряда «Т» добровольческого корпуса из группировки «Север» с позывным Кай.

По его словам, эта дорога была основной трассой снабжения украинских формирований, поэтому российские силы отслеживали по ней все основные передвижения противника и осуществляли ее огневой контроль за колоннами ВСУ.

Как отметил Кай, российские подразделения уничтожали технику противника, которая пыталась выйти на дорогу или осуществить подвоз на украинские позиции.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ ударили по автомобилю главы Беловского района Николая Волобуева. Тогда он развозил хлеб жителям муниципалитета.