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17:14, 23 марта 2025Россия

Российские силы взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу

Оператор БПЛА Кай: Движение ВСУ по дороге на Суджу полностью прекращено
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Движение Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дороге к автомобильному пункту пропуска «Суджа» полностью прекращено. Об этом РИА Новости рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отряда «Т» добровольческого корпуса из группировки «Север» с позывным Кай.

По его словам, эта дорога была основной трассой снабжения украинских формирований, поэтому российские силы отслеживали по ней все основные передвижения противника и осуществляли ее огневой контроль за колоннами ВСУ.

Как отметил Кай, российские подразделения уничтожали технику противника, которая пыталась выйти на дорогу или осуществить подвоз на украинские позиции.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ ударили по автомобилю главы Беловского района Николая Волобуева. Тогда он развозил хлеб жителям муниципалитета.

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