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21:09, 23 марта 2025Россия

Блогер Апачев объяснился за скандальные граффити в Судже

Блогер Апачев заявил, что нарисовал в Судже граффити патриотического содержания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал WarGonzo

Блогер Аким Апачев, нарисовавший в Судже скандальные граффити, объяснился за их содержание в беседе с Daily Storm.

Он отметил, что его никто не остановил на въезде в город, там не было блокпостов, зато летало большое количество украинских дронов.

«Нарисовал я граффити патриотического содержания в местах, где ездит транспорт бойцов и волонтеров. Просто в городе очень много украинских граффити, я решил наполнить их русскими, чтобы напомнить, что город все-таки принадлежит нам», — подчеркнул Апачев.

Он также прокомментировал резонанс, который вызвали его рисунки, отметив, что у Суджи есть большое количество проблем, и граффити — далеко не самая первая и важная.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован за провокативное видео и граффити в Судже. Он указал, что блогер нарушил запрет на въезд в приграничную зону, использовал ненормативную лексику, а также совершил порчу имущества и вандализм. Материалы будут переданы компетентным органам, пообещал врио губернатора, добавив, что хайп на трагедии недопустим.

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