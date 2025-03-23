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19:40, 23 марта 2025Спорт

Александр Поветкин вызвал на поединок блогера Апачева

Боксер Александр Поветкин вызвал на поединок блогера Апачева
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Российский боксер Александр Поветкин в своем Telegram-канале вызвал блогера Акима Апачева на поединок за провокативное видео и граффити в Судже.

«Забивать встречи для разборок с женщинами — удел трусов и слабаков», — написал спортсмен. Он заявил, что объяснит блогеру, как «нужно относиться к месту, где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей».

Ранее Апачев расписал здания в Судже матерными словами и агрессивными призывами в адрес украинцев и Европы. Глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что блогер будет оштрафован.

Поветкин завершил карьеру в 2021 году. Спортсмен — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.

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