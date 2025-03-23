Автор оскорбительных граффити в Судже пригрозил местным расправой за плохие комментарии

Рэпер Апачев пригрозил жителям Суджи расправой за негативные комментарии

Рэпер Аким Апачев, оставивший оскорбительные граффити на домах в Судже, пригрозил жителям города расправой за негативные комментарии под своим роликом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Блогер выложил в своих соцсетях ролик, в котором продемонстрировал процесс создания надписей и рисунков на жилых домах поверх посланий украинских военных. Жители Суджи не оценили идеи рэпера и раскритиковали его за порчу собственности. В ответ на это рэпер начал оскорблять суджанцев, звонить некоторым комментаторам и угрожать им.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн пообещал наказать блогера за хайп на трагедии. Он подчеркнул, что Апачев совершил как минимум три административных правонарушения.

Врио главы региона пообещал направить заявления о действия рэпера в органы внутренних дел и прокуратуру.