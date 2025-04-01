Раскрыта дата заседания по делу оставившего граффити в Судже блогера

Суд 10 апреля рассмотрит дело блогера Апачева, оставившего граффити в Судже

Автор оскорбительных граффити в Судже пригрозил местным расправой за плохие комментарии

Начало событий в новости Автор оскорбительных граффити в Судже пригрозил местным расправой за плохие комментарии

Промышленный районный суд Курска в четверг, 10 апреля, рассмотрит дело блогера Акима Апачева, оставившего оскорбительные граффити на домах в Судже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Заседание назначено на 14:30 по московскому времени.

Апачев обвиняется по части 3 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Согласно материалам дела, 22 марта он, находясь на территории Суджи, нанес оскорбительное граффити на одно из зданий и снял этот процесс на видео. Ролик блогер впоследствии опубликовал в сети.

Вскоре после этого врио главы Курской области Александр Хинштейн пообещал наказать Апачева за хайп на трагедии.

