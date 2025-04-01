Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:21, 1 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыта дата заседания по делу оставившего граффити в Судже блогера

Суд 10 апреля рассмотрит дело блогера Апачева, оставившего граффити в Судже
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Автор оскорбительных граффити в Судже пригрозил местным расправой за плохие комментарии

Кадр: «Лента новостей Курска» / VK Video

Промышленный районный суд Курска в четверг, 10 апреля, рассмотрит дело блогера Акима Апачева, оставившего оскорбительные граффити на домах в Судже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Заседание назначено на 14:30 по московскому времени.

Апачев обвиняется по части 3 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Согласно материалам дела, 22 марта он, находясь на территории Суджи, нанес оскорбительное граффити на одно из зданий и снял этот процесс на видео. Ролик блогер впоследствии опубликовал в сети.

Вскоре после этого врио главы Курской области Александр Хинштейн пообещал наказать Апачева за хайп на трагедии.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке нападения ВСУ на приграничный населенный пункт России

    Германия извинилась за пост своего президента о Карабахе

    ВСУ вооружили чешский грузовик пушкой времен Сталина

    Глава российской внешней разведки рассказал об улучшении военной техники РФ за время СВО

    Риелтор посоветовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО в надежде на «гробовые»

    Россиянам стало легче купить квартиру

    В России назвали число установивших самозапрет на кредиты

    Описан идеальный интерьер для каждого знака зодиака

    Фронтмен культовой рок-группы сообщил о потере слуха и зрения

    Появились детали штурма поселка Разлив в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше