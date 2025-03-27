Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:12, 27 марта 2025Россия

Отправленный Путиным в Свердловскую область губернатор объявил о первом решении

Врио свердловского губернатора Паслер 28 марта проведет встречу с правительством
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Денис Паслер

Денис Паслер. Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Отправленный президентом России Владимиром Путиным в Свердловскую область губернатор Денис Паслер объявил о первом решении. Так, временно исполняющий обязанности (врио) главы 28 марта проведет встречу с региональным правительством. Об этом стало известно Ura.ru.

Источник агентства отметил, что мероприятие было преподнесено как знакомство. «Просят быть всех — даже тех, кто находится в отпуске», — поделился собеседник.

Он пояснил, что встречу проведут в губернаторской резиденции.

26 марта Путин на встрече с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером предложил ему занять должность врио губернатора Свердловской области. До этого в отставку с поста губернатора ушел региона Евгений Куйвашев.

Паслер поблагодарил главу государства за оказанное доверие и согласился переехать в Свердловскую область. Он пообещал приложить все усилия для решения задач, которые ему поставят местные жители.

Президент России также попросил председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) Евгения Солнцева временно возглавить Оренбургскую область.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил об осложнении еще на одном участке российско-украинской границы

    В России предложили ввести звание ветерана военной журналистики

    Одна страна отзовет регистрацию сотни судов из-за санкций

    Мощный пожар в отеле на горнолыжном курорте Турции попал на видео

    В МИД рассказали о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

    Главу российской строительной компании задержали за взятку сотруднику Госжилнадзора

    Российские слаломисты выступят на чемпионатах мира и Европы 2025 года

    Польша начала готовить население к войне

    В Европе предложили план размещения войск на Украине

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 50 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше