Отправленный Путиным в Свердловскую область губернатор объявил о первом решении

Врио свердловского губернатора Паслер 28 марта проведет встречу с правительством

Отправленный президентом России Владимиром Путиным в Свердловскую область губернатор Денис Паслер объявил о первом решении. Так, временно исполняющий обязанности (врио) главы 28 марта проведет встречу с региональным правительством. Об этом стало известно Ura.ru.

Источник агентства отметил, что мероприятие было преподнесено как знакомство. «Просят быть всех — даже тех, кто находится в отпуске», — поделился собеседник.

Он пояснил, что встречу проведут в губернаторской резиденции.

26 марта Путин на встрече с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером предложил ему занять должность врио губернатора Свердловской области. До этого в отставку с поста губернатора ушел региона Евгений Куйвашев.

Паслер поблагодарил главу государства за оказанное доверие и согласился переехать в Свердловскую область. Он пообещал приложить все усилия для решения задач, которые ему поставят местные жители.

Президент России также попросил председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) Евгения Солнцева временно возглавить Оренбургскую область.