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22:11, 27 марта 2025Экономика

В российском городе установят памятник жертвам пандемии коронавируса

В Петербурге появится мемориал жертвам пандемии коронавируса
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Андрей Алексеевич Хорт»

В Санкт-Петербурге появится мемориал жертвам пандемии коронавируса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт.

Памятник планируется установить в саду Милосердия рядом с новым корпусом Боткинской больницы и университетом Мечникова. Автором скульптуры выступит Владимир Бродарский. По его задумке, статуя будет выполнена в бронзе и представлять собой застывший вечный огонь. Постамент будет стилизован под гранитный глобус с нанесенными на него меридианами и параллелями. В высоту мемориал достигнет четырех метров. Будущим обликом монумента в своих соцсетях поделился губернатор Северной столицы Александр Беглов. Концепция ожидает одобрения медицинских работников — обсуждение намечено на апрель.

Ранее скандал вызвал памятник COVID-19 в Одессе. Местный арт-объект был посвящен не жертвенному труду врачей, а последствиям режима самоизоляции — на его фоне в мире значительно вырос уровень домашнего насилия. Монумент представляет собой структуру коронавируса с золотой вагиной.

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