РИА Новости: ВСУ угрожали жителям Курской области из-за родственников-военных

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали жителям Курской области расправой из-за родственников-военных. Об этом на допросе военным следователям рассказала пережившая оккупацию россиянка, передает РИА Новости.

По ее словам, звучали угрозы пытками — в частности, украинские военные обещали отрезать мирным жителям пальцы, если узнают, что у них есть связи в Российской армии.

«ВСУ говорили, пугали, что если у вас дети, внуки там военные или где-то что-то, будем и кидать в подвалы, и будем пальцы отрезать», — вспомнила женщина.

Военные следователи зафиксировали ее показания.

Ранее жители Суджи рассказали, что во время оккупации видели в городе немцев в военной форме. С их слов, действовавшая в городе украинская военная комендатура искала людей, чьи родственники работают на Курской атомной электростанции.