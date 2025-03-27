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18:36, 27 марта 2025Моя страна

Пловчиха установила новый рекорд на чемпионате России

Пловчиха Анна Богатырева завоевала золотую медаль на чемпионате России
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Celso Pupo / Shutterstock / Fotodom  

Анна Богатырева завоевала золотую медаль на чемпионате России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «плавание» и установила новый рекорд. Об этом сообщает портал «Область».

Так, в первый день соревнований на дистанции 50 метров вольным стилем она завоевала золотую медаль. Соревнования проходят с 24 по 31 марта. Участвуют в них 240 спортсменов из 40 регионов страны. Богатырева представляла Курганскую область вместе с Евгенией Королевой.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о приближении к рекорду по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принадлежащему канадцу Уэйну Гретцки.

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