Пловчиха установила новый рекорд на чемпионате России

Пловчиха Анна Богатырева завоевала золотую медаль на чемпионате России

Анна Богатырева завоевала золотую медаль на чемпионате России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «плавание» и установила новый рекорд. Об этом сообщает портал «Область».

Так, в первый день соревнований на дистанции 50 метров вольным стилем она завоевала золотую медаль. Соревнования проходят с 24 по 31 марта. Участвуют в них 240 спортсменов из 40 регионов страны. Богатырева представляла Курганскую область вместе с Евгенией Королевой.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о приближении к рекорду по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принадлежащему канадцу Уэйну Гретцки.