Овечкин высказался о приближении к рекорду Гретцки

Овечкин о погоне за Гретцки: Это особенный момент, нужно им наслаждаться

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о приближении к рекорду по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принадлежащему канадцу Уэйну Гретцки. Его слова приводится на сайте НХЛ.

«Конечно, это классное время, нужно просто им наслаждаться. Безусловно, это особенный момент. Все за этим следят, все обращают на это внимание», — счел 39-летний хоккеист.

26 марта Овечкин отметился голом в матче НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ). Россиянин довел общее количество шайб в регулярных чемпионатах до 889, до рекорда Гретцки ему осталось пять голов.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 55 матчах, в которых забросил 36 шайб и сделал 24 передачи. НХЛ прогнозирует, что россиянин превзойдет достижение Гретцки в ночь на 15 апреля 2025 (16 апреля по московскому времени) в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».